Анастасия Седова победила в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам

Анастасия Седова победила в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Анастасия Седова выиграла золото в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Кононовской (Архангельская области).