Анастасия Седова победила в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Анастасия Седова выиграла золото в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Кононовской (Архангельская области).
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Анастасия Седова выиграла золото в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Кононовской (Архангельская области).
Седова в воскресенье стала лучшей с результатом 39 минут 22 секунды.
Второй стала Алиса Жамбалова (+18,4 секунды), замкнула тройку сильнейших Анна Нечаевская (+20,6).
Чемпионат России завершится 7 апреля.