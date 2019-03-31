Свыше 1,5 тысячи лыжников из 19 стран приняли участие в марафоне в Мурманске

Источник: РИА "Новости"

«Всего на марафонские старты вышли более 1,5 тыс. человек из многих регионов России, стран ближнего зарубежья и Европы, а также Австралии, Израиля и Канады, география участников в этом году значительно расширилась», — рассказал Шубин.

Мурманский лыжный марафон, наиболее популярный и массовый старт Праздника Севера, проводится уже 46 лет. Он входит в пятерку лучших марафонов России серии Russialoppet и серии лучших международных марафонов Euroloppet. Ежегодно на старт марафона выходят сотни спортсменов от школьного до пенсионного возраста из России и зарубежных стран, в том числе олимпийские чемпионы.

Старт дается в Долине Уюта в черте города. Затем марафонцы выходят на дистанцию, которая проложена по живописным окрестностям, сопкам и озерам. Участники проходят два круга по 25 км, финишируя снова в Долине Уюта. Одновременно проводится полумарафонский забег на 25 км.

С участием звезд

В этом году участниками марафона стали воспитанники мурманской лыжной школы, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий, а также бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов. На старт вышел и девятикратный победитель мурманского марафона 46-летний белорус Сергей Долидович. Еще более звездным был состав болельщиков. Понаблюдать за забегами в Кольское Заполярье приехали четырехкратный чемпион Олимпийских игр Николай Зимятов, чемпион мира, двукратный серебряный и бронзовый призер Олимпиады Александр Завьялов, олимпийская чемпионка Любовь Мухачева.

Почетным гостем нынешнего Праздника Севера стал победитель первого мурманского марафона 1976 года Иван Гаранин. Помимо этой победы, в его арсенале немало и других, в частности, он был победителем престижных марафонов в Швеции и Италии, но к мурманским состязаниям относится с особым теплом. Несмотря на свои 84 года, не отказался приехать поддержать спортсменов.

На пресс-конференции накануне марафона он отметил качество организации состязаний и в целом развитие спортивной базы в Мурманске. «Тогда Долина Уюта выглядела не столь уютной и благоустроенной. А теперь здесь рай», — сказал он.

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Его мнение поддержали и другие гости. «Первый раз, когда приехал сюда, не было столько впечатлений, как сейчас. Здорово, молодцы!» — сказал Завьялов.

А Зимятов заявил, что каждый раз с удовольствием приезжает на Праздники Севера. «Они отлично подготовлены», — сказал он.

Баталии на лыжне

Марафонские забеги по традиции предваряли старты дошкольников. Две сотни мурманских детсадовцев пробежали свои первые метры на лыжах.

Сам марафон растянулся на два дня, сначала лыжники проходили дистанции 25 и 50 км свободным стилем, затем классическим. Более 300 человек вышли на полумарафонскую дистанцию — 25 км. Самый зрелищный и массовый старт — на 50 км свободным стилем — собрал свыше 1,1 тыс. участников.

Борьба была напряженной. Петухов после первого круга шел восьмым. Это был просто тактический прием, и во второй половине гонки он вырвался вперед и первым пересек финишную черту со временем 2 часа 9 минут 44,2 секунды. Всего 0,2 секунды проиграл ему спортсмен из Подмосковья Михаил Девятьяров, старший сын олимпийского чемпиона Михаила Девятьярова.

На две секунды от победителя отстал Юрий Гаврилов из Ижевска. Девятикратный победитель марафона Сергей Долидович из Белоруссии на этот раз стал пятым.

Среди женщин лучшей стала Полина Сероносова из Белоруссии. Второе место у Инны Лукониной из Могилева, на третьем хозяйка трассы Анна Белая.

В итоге большинство призовых мест заняли россияне, гости из дальнего зарубежья хороших результатов показать не смогли. Как и в прежние годы, победителям вручили солидные призы. Лучшие марафонцы увезут по 200 тыс. рублей.

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Паралимпийские старты

Уже стало традицией, что в марафоне участвуют и представители паралимпийского движения. В нынешнем году это были члены сборной России по биатлону и лыжным гонкам.

В воскресенье перед стартами у паралимпийцев прошел обстоятельный разговор с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом. Спортсмены рассказали, что спортивная инфраструктура в Долине Уюта позволяет проводить здесь соревнования международного уровня среди людей с ограниченными возможностями, для лыжных забегов не хватает только специально подготовленных трасс. Андрей Чибис пообещал посодействовать в их обустройстве.

Праздник Севера

Праздник Севера впервые состоялся в 1934 году и с тех пор проводился ежегодно, не прерываясь даже в военные годы. С 1961 года в программу вошел Праздник Севера учащихся. С 1971 года Праздник Севера вышел на мировой уровень и собрал представителей Болгарии, Венгрии, США, Южной Кореи и других стран.

В этом году праздник проводится в 85-й раз. Его участниками стали более 8 тыс. спортсменов, что на 300 человек больше, чем годом ранее.

В программе юбилейного Праздника Севера соревнования по 12 видам спорта, как традиционных — лыжным гонкам, конькобежному и горнолыжному спорту, биатлону, хоккею с мячом, так и экзотических, наиболее необычные мероприятия — соревнования по национальным видам спорта народов Севера. Они пройдут в селе саамских оленеводов Ловозеро, в программу входят гонки на оленьих упряжках, метание аркана на рога, стрельба из арбалета, национальная борьба.

Еще одной яркой составляющей Праздника Севера стали соревнования по волейболу на снегу. Они вошли в программу впервые. Футбол на снегу проводится в Мурманске уже не первый раз. Большое число зрителей собирают соревнования по зимнему парусному спорту, они проходят на льду самого большого озера на Кольском полуострове — Имандре.

Параллельно с основной программой традиционно проходит и Праздник Севера учащихся. В этом году он проводится в 59-й раз. Его соревнования начались 5 февраля и продлятся до 7 апреля.