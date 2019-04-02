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10:57 (мск), источник: Известия

Молчание ради золота: российским лыжникам запретят пользоваться соцсетями

Президент ФЛГР Елена Вяльбе считает, что во время главных стартов сезона ничто не должно отвлекать спортсменов.

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Членам сборной России по лыжным гонкам могут запретить пользоваться социальными сетями на самых ответственных стартах сезона. Об этом «Известиям» сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе. Ранее такое правило ввел наставник сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер. Титулованный немецкий тренер ограничил онлайн-общение для своей команды на крупных турнирах — Олимпийских играх и чемпионатах мира. По его мнению, если во время главного старта сезона спортсмен находит время на что-то еще, в том числе и на соцсети, «о золоте стоит забыть».

В ближайшее время «метод Пихлера», скорее всего, распространят и на российских лыжников.

— Нам надо ввести такое же правило, как в сборной Швеции, когда во время крупных турниров членам сборной запрещено общаться в соцсетях, — заявила «Известиям» Елена Вяльбе. — Это нормальное явление, я не вижу в этом временном ограничении ничего страшного. Есть дни, когда надо сосредоточиться только на работе и отключиться от всего. У нас были спортсмены, которые злоупотребляли соцсетями на чемпионате мира в Зеефельде — постили красивые фотографии, рекламу. На мой взгляд, это совершенно неправильно.

Соцсети уже спровоцировали скандал в российском биатлоне. За 40 минут до выхода на дебютную гонку (спринт) чемпионата мира Евгения Павлова выложила пост, в котором довольно жестко обратилась к болельщикам: «Это моя жизнь, выпускаю в нее только добро и позитив. А ваше г**** прошу оставить при себе. PS: без г**** и жизнь не та», — написала в своем Instagram российская биатлонистка.

После этого у спортсменки начался открытый конфликт с болельщиками, которые оставили под ее записью множество негативных комментариев. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, комментируя инцидент, заявил, что спортсмены должны следить за своим поведением в соцсетях.

— Я не видела, чтобы во время ЧМ-2019 наши спортсмены оставляли какие-то негативные высказывания или отвечали на провокации в социальных сетях, — продолжила Елена Вяльбе. — Если бы случилось как с Павловой, то для этого человека всё онлайн-общение с болельщиками тут же бы закончилось. Ни в коем случае так делать нельзя. Лучше не читать никакие комментарии, чтобы спать спокойно и не думать о всяких глупостях. Те, кто так и сделал, здорово выступил в Зеефельде.

Сборная России показала очень достойный результат на ЧМ-2019 в Австрии — пять серебряных и три бронзовые награды. Александр Бессмертных взял второе место в индивидуальной гонке на 15 км. Главная надежда сборной России Александр Большунов собрал урожай из четырех серебряных медалей — помимо эстафеты он стал вторым в скиатлоне на 30 км, в марафоне на 50 км, а также в дуэте с Глебом Ретивых в командном спринте. Ретивых также завоевал бронзу в индивидуальном спринте. У женской команды две бронзовые медали. Одну выиграла Наталья Непряева в скиатлоне на 15 км, вторую россиянки (Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. — «Известия») завоевали в эстафете 4×5 км.

— Мне кажется, важную роль в этом успехе сыграло наличие в команде микрогрупп — их возглавляют Маркус Крамер, Олег Перевозчиков, Юрий Бородавко и Егор Сорин. Если семь-восемь лет назад я была противницей такого подхода, то сейчас обеими руками «за», — подчеркнула Елена Вяльбе. — Ведь были годы, когда одна группа полностью проваливалась на ЧМ, а в другой были спортсмены, которые находились в хорошей форме и приносили медали. К тому же между группами есть здоровая конкуренция. Возьмем ЧМ-2019. Вроде бы спортсмены из группы Перевозчикова не ярко проявляли себя по ходу сезона, но на главном старте года два его лыжники были в эстафете, а Бессмертных стал серебряным призером в индивидуальной гонке.

Следующий чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в 2021 году в немецком Оберстдорфе. В сезоне-2019/20 главными стартами для российских лыжников будут этапы Кубка мира.

Тимур Ганеев

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