Молчание ради золота: российским лыжникам запретят пользоваться соцсетями

Членам сборной России по лыжным гонкам могут запретить пользоваться социальными сетями на самых ответственных стартах сезона. Об этом «Известиям» сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе. Ранее такое правило ввел наставник сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер. Титулованный немецкий тренер ограничил онлайн-общение для своей команды на крупных турнирах — Олимпийских играх и чемпионатах мира. По его мнению, если во время главного старта сезона спортсмен находит время на что-то еще, в том числе и на соцсети, «о золоте стоит забыть».

В ближайшее время «метод Пихлера», скорее всего, распространят и на российских лыжников.

— Нам надо ввести такое же правило, как в сборной Швеции, когда во время крупных турниров членам сборной запрещено общаться в соцсетях, — заявила «Известиям» Елена Вяльбе. — Это нормальное явление, я не вижу в этом временном ограничении ничего страшного. Есть дни, когда надо сосредоточиться только на работе и отключиться от всего. У нас были спортсмены, которые злоупотребляли соцсетями на чемпионате мира в Зеефельде — постили красивые фотографии, рекламу. На мой взгляд, это совершенно неправильно.

Соцсети уже спровоцировали скандал в российском биатлоне. За 40 минут до выхода на дебютную гонку (спринт) чемпионата мира Евгения Павлова выложила пост, в котором довольно жестко обратилась к болельщикам: «Это моя жизнь, выпускаю в нее только добро и позитив. А ваше г**** прошу оставить при себе. PS: без г**** и жизнь не та», — написала в своем Instagram российская биатлонистка.

После этого у спортсменки начался открытый конфликт с болельщиками, которые оставили под ее записью множество негативных комментариев. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, комментируя инцидент, заявил, что спортсмены должны следить за своим поведением в соцсетях.

— Я не видела, чтобы во время ЧМ-2019 наши спортсмены оставляли какие-то негативные высказывания или отвечали на провокации в социальных сетях, — продолжила Елена Вяльбе. — Если бы случилось как с Павловой, то для этого человека всё онлайн-общение с болельщиками тут же бы закончилось. Ни в коем случае так делать нельзя. Лучше не читать никакие комментарии, чтобы спать спокойно и не думать о всяких глупостях. Те, кто так и сделал, здорово выступил в Зеефельде.

Сборная России показала очень достойный результат на ЧМ-2019 в Австрии — пять серебряных и три бронзовые награды. Александр Бессмертных взял второе место в индивидуальной гонке на 15 км. Главная надежда сборной России Александр Большунов собрал урожай из четырех серебряных медалей — помимо эстафеты он стал вторым в скиатлоне на 30 км, в марафоне на 50 км, а также в дуэте с Глебом Ретивых в командном спринте. Ретивых также завоевал бронзу в индивидуальном спринте. У женской команды две бронзовые медали. Одну выиграла Наталья Непряева в скиатлоне на 15 км, вторую россиянки (Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. — «Известия») завоевали в эстафете 4×5 км.

— Мне кажется, важную роль в этом успехе сыграло наличие в команде микрогрупп — их возглавляют Маркус Крамер, Олег Перевозчиков, Юрий Бородавко и Егор Сорин. Если семь-восемь лет назад я была противницей такого подхода, то сейчас обеими руками «за», — подчеркнула Елена Вяльбе. — Ведь были годы, когда одна группа полностью проваливалась на ЧМ, а в другой были спортсмены, которые находились в хорошей форме и приносили медали. К тому же между группами есть здоровая конкуренция. Возьмем ЧМ-2019. Вроде бы спортсмены из группы Перевозчикова не ярко проявляли себя по ходу сезона, но на главном старте года два его лыжники были в эстафете, а Бессмертных стал серебряным призером в индивидуальной гонке.

Следующий чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в 2021 году в немецком Оберстдорфе. В сезоне-2019/20 главными стартами для российских лыжников будут этапы Кубка мира.