Фристайлисты Мальцева и Ридзик победили в ски-кроссе на ЧР в Красноярске
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Фристайлисты Екатерина Мальцева и Сергей Ридзик стали победителями соревнований по
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Фристайлисты Екатерина Мальцева и Сергей Ридзик стали победителями соревнований по
Ридзик в большом финале опередил Игоря Омелина и Павла Колготина, которые заняли второе и третье места соответственно.
У женщин в этой дисциплине второй стала Анастасия Чирцова, замкнула тройку лучших Мария Доброва.