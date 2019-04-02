Павел Трихичев победил в гигантском слаломе на чемпионате России в Елизово
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Горнолыжник Павел Трихичев стал первым в гигантском слаломе на чемпионате России в Елизово (Камчатка).
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Горнолыжник Павел Трихичев стал первым в гигантском слаломе на чемпионате России в Елизово (Камчатка).
Трихичев после двух попыток показал результат 1 минуту 41,70 секунды. Серебряную медаль завоевал Александр Андриенко (отставание — 0,91 секунды), бронзу — Сергей Майтаков (+1,49).