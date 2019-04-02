Белорусская фристайлистка Снежана Дребенкова заняла первое место по итогам Кубка Европы

На заключительном кубковом этапе в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко Снежана Дребенкова в первый день соревнований поднялась на высшую ступень пьедестала почета, а затем заняла второе место.

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По итогам сезона 19-летняя белоруска стала лучшей, набрав 966 баллов.

На второй позиции еще одна белоруска — 17-летняя Яна Ярмошевич, у которой 662 балла. Третье место заняла казахстанская фристайлистка Аяна Жолдас, набравшая 484 зачетных балла.