Непряева победила на чемпионате России в забеге на 10 км свободным стилем
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Наталья Непряева победила на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Архангельской области, на дистанции 10 км свободным стилем.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Наталья Непряева победила на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Архангельской области, на дистанции 10 км свободным стилем.
Результат Непряевой — 23 минуты 59,7 секунды. Второй стала Анна Нечаевская (+13 секунд), третьей — Анастасия Седова (+19,6).