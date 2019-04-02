Непряева победила на чемпионате России в забеге на 10 км свободным стилем

Непряева победила на чемпионате России в забеге на 10 км свободным стилем

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Наталья Непряева победила на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Архангельской области, на дистанции 10 км свободным стилем.