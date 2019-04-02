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15:18 (мск), источник: Р-Спорт

Мельниченко победил на чемпионате России в забеге на 15 км свободным стилем

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Андрей Мельниченко победил на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Архангельской области, на дистанции 15 км свободным стилем.

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Источник: РИА "Новости"

Результат Мельниченко — 32 минуты 42,7 секунды. Вторым стал Иван Якимушкин (+15 секунд), третьим — Алексей Шемякин (+25,1 секунды).

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