Мельниченко победил на чемпионате России в забеге на 15 км свободным стилем

Мельниченко победил на чемпионате России в забеге на 15 км свободным стилем

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Андрей Мельниченко победил на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Архангельской области, на дистанции 15 км свободным стилем.