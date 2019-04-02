Мельниченко победил на чемпионате России в забеге на 15 км свободным стилем
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Андрей Мельниченко победил на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Архангельской области, на дистанции 15 км свободным стилем.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Андрей Мельниченко победил на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Архангельской области, на дистанции 15 км свободным стилем.
Результат Мельниченко — 32 минуты 42,7 секунды. Вторым стал Иван Якимушкин (+15 секунд), третьим — Алексей Шемякин (+25,1 секунды).