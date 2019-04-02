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17:11 (мск), источник: Р-Спорт

«Давайте запретим такого президента»: Губерниев резко ответил Вяльбе

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал идею главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе запретить российским лыжникам пользоваться социальными сетями во время соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Вяльбе заявила о том, что в национальной сборной по лыжным гонкам в ближайшее время может быть введен запрет на пользование соцсетями для спортсменов во время соревнований.

«Если она так говорит, то давайте мы запретим такого президента Федерации лыжных гонок. Почему? Потому что это бред. До свидания! Хотя если еще есть вопросы. Давайте вернемся к довоенным автомобилям, например. Каждый спортсмен сам себя ограничивает в чем-то. Зачем вводить общие ограничения?», — приводит слова Губерниева «Спорт день за днем».

После завершения чемпионата мира по лыжным видам спорта Губерниев заявил, что ему «неинтересна Вяльбе, ровно как и ее мнение».

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