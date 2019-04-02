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21:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Итоги Кубка мира по лыжным гонкам будут пересмотрены из-за обнаруженной ошибки

Апелляционный комитет Международной федерации лыжного спорта (FIS) удовлетворил протест британского лыжника Эндрю Янга, пострадавшего из-за неправильного подсчёта чистого времени перед заключительной гонкой этапа в Квебеке, сообщает NRK.

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Источник: Reuters

В протоколах указано, что в пасьюте Янг показал четвёртое чистое время, уступив канадцу Алексу Харви, россиянину Александру Большунову и американцу Симеону Хэмилтону. Однако чистое время пасьюта американского лыжника не могло быть лучше, чем у Янга. На старт Хэмилтон вышел раньше Янга, а финишировал вслед за британцем.

Заметив ошибку, британская сторона подала протест, который был удовлетворён. Результаты гонки преследования в Квебеке будут пересчитаны и у мужчин, и у женщин, после чего призовые тоже будут перераспределены. Более того, FIS придётся пересмотреть итоги Кубка мира. Впрочем, коронованные по итогам сезона норвежцы Йоханнес Хёсфлот Клебо и Ингвильд Флугстад Эстберг могут чувствовать себя в безопасности, поскольку их отрыв от Александра Большунова и Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира достаточно велик.

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Британцы довольны решением FIS, хотя и признаются, что практически не надеялись на подобный исход.

«Для нас это много значит как с точки зрения результата, так и с точки зрения спортивного принципа. Мы не верили, что FIS пересмотрит результаты, но очень рады, что они приняли правильное решение», — сказал тренер сборной Великобритании Йостейн Виньеруи.

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