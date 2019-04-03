Елена Вяльбе: Обсуждать Губерниева не хочу. У него, по-моему, голову снесло
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на критику комментатора Дмитрия Губерниева.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на критику комментатора Дмитрия Губерниева.
Губерниев в ответ на предложение Вяльбе запретить российским лыжникам использовать соцсети во время важных стартов предложил «запретить такого президента».
Мне кажется, что логический конец этой истории уже, в
общем-то,поставлен. Ведь Губерниев сказал, что я ему не интересна. Я не хочу пиарить его какими-тосвоими высказываниями и что-тоговорить о нем. А он пусть говорит все, что хочет.
«Но если он так внимательно относится к спорту, то пусть послушает стенограмму последнего заседания госсовета по спорту, где президент сказал, что спорт — это не
Но обсуждать его, честно,
На наш конфликт с Губерниевым никто из спортсменов или тренеров внимания вообще не обращал. Им вообще фиолетово, кто и что там говорит. И во время чемпионата мира они приходили к нему в комментаторскую кабину, но никто ничего не обсуждал. Мы не бабы базарные и не на рынке. В целом у нас получился стабильный очень хороший сезон как у мужчин, так и у женщин. Мы сделали огромный шаг вперед", — сказала Вяльбе.