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18:57 (мск), источник: Sports.Ru

Елена Вяльбе: Обсуждать Губерниева не хочу. У него, по-моему, голову снесло

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на критику комментатора Дмитрия Губерниева.

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Губерниев в ответ на предложение Вяльбе запретить российским лыжникам использовать соцсети во время важных стартов предложил «запретить такого президента».

Мне кажется, что логический конец этой истории уже, в общем-то, поставлен. Ведь Губерниев сказал, что я ему не интересна. Я не хочу пиарить его какими-то своими высказываниями и что-то говорить о нем. А он пусть говорит все, что хочет.

«Но если он так внимательно относится к спорту, то пусть послушает стенограмму последнего заседания госсовета по спорту, где президент сказал, что спорт — это не какая-то «развлекушка». Если Дмитрий готов опровергнуть слова Владимира Владимировича, то тогда я буду на его стороне. Сейчас я имею полное право принимать те решения, которые считаю нужными.

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Но обсуждать его, честно, как-то не хотелось бы. Это лишний пиар для Губернева, у которого, по-моему, голову снесло. Так много говорить о нем, на мой взгляд, это лишнее. От этого у него и появилась звездная болезнь. И он не понимает, что реальный спорт — это не шоу.

На наш конфликт с Губерниевым никто из спортсменов или тренеров внимания вообще не обращал. Им вообще фиолетово, кто и что там говорит. И во время чемпионата мира они приходили к нему в комментаторскую кабину, но никто ничего не обсуждал. Мы не бабы базарные и не на рынке. В целом у нас получился стабильный очень хороший сезон как у мужчин, так и у женщин. Мы сделали огромный шаг вперед", — сказала Вяльбе.

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