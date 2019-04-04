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21:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Большунов покинул чемпионат России ради гонки в Норвегии

Лидер мужской сборной России Александр Большунов покинул чемпионат страны, который продолжается в Архангельской области и уехал на соревнования в Норвегию.

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Источник: Reuters

Интересно, что Большунов был внесен в заявку на эстафету от сборной Тюменской области, накануне подтвердил свое участие, но в итоге собрал вещи и покинул соревнования.

Он выступит на норвежском марафоне Kobberløpet-2019, который пройдет 6 апреля в Сулитьельме.

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Примечательно, что новость об участии Большунова официальный сайт марафона дал еще во вторник.

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