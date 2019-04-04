Большунов покинул чемпионат России ради гонки в Норвегии
Лидер мужской сборной России Александр Большунов покинул чемпионат страны, который продолжается в Архангельской области и уехал на соревнования в Норвегию.
Лидер мужской сборной России Александр Большунов покинул чемпионат страны, который продолжается в Архангельской области и уехал на соревнования в Норвегию.
Интересно, что Большунов был внесен в заявку на эстафету от сборной Тюменской области, накануне подтвердил свое участие, но в итоге собрал вещи и покинул соревнования.
Он выступит на норвежском марафоне Kobberløpet-2019, который пройдет 6 апреля в Сулитьельме.
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Примечательно, что новость об участии Большунова официальный сайт марафона дал еще во вторник.