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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Стина Нильссон: Недавно начала учить русский язык. Он крутой!

Олимпийская чемпионка по лыжными гонкам Стина Нильссон рассказала о своём новом хобби.

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Источник: РИА "Новости"

«Я всегда чувствую себя значительно лучше, когда нахожусь в процессе обучения или тренировок. Мне нужно постоянно развиваться, при этом не обязательно это касается спорта», — цитирует Нильссон TV2.

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К примеру, недавно я скачала специальное приложение и начала учить русский язык. Это крутой язык! Так же как и круто как-нибудь сказать: «Да, я немного говорю по-русски»

Напомним, на чемпионате мира в Зеефельде Стина завоевала две золотые медали и одну серебряную. Ранее шведская лыжница заявила, что практически не имела шансов выступить на мировом первенстве. Врачи оценивали сроки её восстановления после травмы в 12 месяцев.

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