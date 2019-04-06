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13:31 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион Дементьев стал победителем Югорского марафона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев стал победителем Югорского лыжного марафона на дистанции 50 км, олимпийский чемпион Сочи Александр Легков пришел к финишу третьим.

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Источник: РИА "Новости"

Югорский марафон прошел 6 апреля в Ханты-Мансийске. В программе соревнований было три дистанции свободным стилем: 5 км, 25 км и 50 км. Всего на старт вышло рекордное для соревнований число участников — около 2,5 тыс. В гонке на 50 км приняло участие около тысячи человек.

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Вторым на марафонской дистанции стал Рауль Шакирзянов. Дементьев ранее несколько раз уже выступал в Югорском марафоне, однако выше второго места не поднимался.

Победитель получит от банка «Открытие», который выступает генеральным партнером соревнований, денежный приз в размере 400 тыс. рублей. Обладатели второго и третьего места — 300 тыс. и 100 тыс. соответственно. Суммарный призовой фонд марафона составляет более 1,8 млн рублей.

Седьмой Югорский лыжный марафон стал финалом серии Международной федерации лыжного спорта (FIS) Worldloppet Cup.

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