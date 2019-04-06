Олимпийский чемпион Дементьев стал победителем Югорского марафона

Югорский марафон прошел 6 апреля в
Вторым на марафонской дистанции стал Рауль Шакирзянов. Дементьев ранее несколько раз уже выступал в Югорском марафоне, однако выше второго места не поднимался.
Победитель получит от банка «Открытие», который выступает генеральным партнером соревнований, денежный приз в размере 400 тыс. рублей. Обладатели второго и третьего места — 300 тыс. и 100 тыс. соответственно. Суммарный призовой фонд марафона составляет более 1,8 млн рублей.
Седьмой Югорский лыжный марафон стал финалом серии Международной федерации лыжного спорта (FIS) Worldloppet Cup.
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