Уткин назвал идиотской попытку Вяльбе отстранить Губерниева от работы на ЧМ

«У меня совершенно однозначная реакция на то, как Вяльбе пыталась отстранить Губерниева от чемпионата мира по лыжам. Это просто идиотизм. Губерниев — это же чуть ли не единственный такой комментатор. Есть еще Курдюков, который правда работает на Eurosport. То есть не могло быть альтернативы на конкретном канале. Мало того что Губерниев — единственный комментатор, так еще и понятно, что он публику приводит. Поэтому это абсурд», — сказал Уткин в эфире радио «Эхо Москвы».