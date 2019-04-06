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17:23 (мск), источник: Р-Спорт

Уткин назвал идиотской попытку Вяльбе отстранить Губерниева от работы на ЧМ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Известный журналист Василий Уткин поделился мнением относительно конфликта между главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и телекомментатором Дмитрием Губерниевым.

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В преддверии чемпионата мира по лыжным гонкам Вяльбе предлагала отстранить Губерниева от комментирования соревнований. Позже Вяльбе и Губерниев неоднократно задевали друг друга негативными комментариями в адрес друг друга.

«У меня совершенно однозначная реакция на то, как Вяльбе пыталась отстранить Губерниева от чемпионата мира по лыжам. Это просто идиотизм. Губерниев — это же чуть ли не единственный такой комментатор. Есть еще Курдюков, который правда работает на Eurosport. То есть не могло быть альтернативы на конкретном канале. Мало того что Губерниев — единственный комментатор, так еще и понятно, что он публику приводит. Поэтому это абсурд», — сказал Уткин в эфире радио «Эхо Москвы».

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