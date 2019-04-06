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19:09 (мск), источник: Sport24

Суперзведный русский лыжник завершил сезон подиумом и сфотографировался с норвежской легендой

Большунов сгонял в Норвегию на легендарный марафон.

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Источник: AFP 2019

Вице-чемпион Кубка мира Александр Большунов решил завершить свой феноменальный сезон не на расслабоне на ЧР в «Малиновке», а в борьбе с топовыми норвежцами в классическом марафоне Kobberløpet, который традиционно проводится в северной Норвегии. По словам Александра, скандинавы были в этом лично заинтересованы.

Норвежцы очень заинтересованы в том, чтобы я приехал в Сулитьельм. В этом же марафоне побежит и Сундбю, с ним хотелось бы посоперничать. Тем более марафон классический.
Александр Большунов
российский лыжник
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На старт гонки вышло 345 человек, 343 — норвежцы. Помимо Большунова, затесался еще один швед. Причем бежали и топовые звезды Кубка мира (Мартин Сундбю и Ханс Кристер Холунн), легендарный Бьорн Дэли, которому сейчас 52, никому неизвестные юниоры и совсем уже дедушки По разным причинам от участия в марафоне в последний момент отказались Дидрик Тенсет, Никлас Дюрхауг, Элдар Реннинг и Симен Крюгер. Все были способны бороться за призы.

С первых же метров Сундбю, Холунн, Большунов и Голберг стали отрываться от остальных, везя на 1,5 км соперникам более 10 секунд. Но на следующих километрах Большунов и Голберг начали серьезно отставать. На 8 км россиянин проигрывал уже полминуты, Голберг — более двух.

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Призовая тройка определилась уже на отсечке 26 км: Сундбю убежал от Холунна и выигрывал у него 43 секунды, Большунов отставал почти на 3 минуты, Голберг проигрывал более четырех. Сундбю продолжал держать бешеный темп, тогда как Холунн и Сан Саныч уже все поняли и спокойно докатывали. В итоге Большунов проиграл Сундбю почти 5 минут.

Но Мартин под финиш сезона в нереальной форме. В прошлые выходные он выиграл классический марафон на чемпионате Норвегии, выиграв почти 3 минуты у Тенсета. Правда, там была разделка, а не масс-старт.

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Сундбю был очень рад своей победе и заявил, что всех обыграет и в следующем году.

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— Вы можете приглашать кого угодно — русских или иностранцев, или еще кого. Здесь я собирался побеждать!

А Большунов отметил атмосферу и качество трассы.

— Я очень рад быть здесь. Было очень много зрителей вдоль трассы, прекрасная атмосфера. Условия на трассе тоже были замечательными.

Отметим восьмое время великого Бьорна Дэли, который проиграл победителю около 16 минут.

Большунов вместе со своей девушкой Анной Жеребятьевой, конечно же, не упустил шанс сфоткаться с легендой, 8-кратным олимпийским чемпионом.

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Лыжные гонки. Kobberløpet.

1. Мартин Сундбю — 1:53.42,0 2. Ханс Кристер Холунн (оба — Норвегия) — +2.353. Александр Большунов (Россия) — +4.564. Пол Голберг — + 5.318. Бьорн Дэли (оба — Норвегия) — + 16.01.

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