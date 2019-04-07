Бессмертных заявил, что концовка сезона не удалась из-за травмы

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Бессмертных в сезоне-2018/19 дважды поднимался на подиум этапов Кубка мира, а также завоевал две серебряные медали на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.

«Сезон закончился. Впереди отдых, восстанавливать силы, поправлять здоровья и скоро снова в бой! Сезон был насыщенный эмоционально и физически. Первый раз за много лет до Нового года я проехал практически все старты в России и не капли не жалею об этом. Спасибо всему тренерскому составу, который верил в меня и дал шанс проявить себя в Отепя на этапе Кубка мира», — написал Бессмертных на своей странице в Facebook.