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14:06 (мск), источник: Р-Спорт

Вылегжанин выиграл марафон «классикой» на чемпионате России

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Максим Вылегжанин выиграл забег на 50 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Архангельской области.

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Результат Вылегжанина — 2 часа 6 минут 42,6 секунды. Вторым стал Илья Семиков (+11,3 секунды), третьим — Сергей Ардашев (+23,2 секунды).

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