Вылегжанин выиграл марафон «классикой» на чемпионате России
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Максим Вылегжанин выиграл забег на 50 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Архангельской области.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Максим Вылегжанин выиграл забег на 50 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Архангельской области.
Результат Вылегжанина — 2 часа 6 минут 42,6 секунды. Вторым стал Илья Семиков (+11,3 секунды), третьим — Сергей Ардашев (+23,2 секунды).