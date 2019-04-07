Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вальядолид0
Севилья0
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА0
ЦСКА0
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Рубин0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аугсбург0
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон1
Арсенал0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Сочи0
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел0
Армавир0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тулуза1
Нант0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе3
Эмполи2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
18:00
Ницца
Монпелье
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Уэска
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К2
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки0
Нижний Новгород2
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе1
Атлетик0
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-22
Краснодар-23
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-22
Сибирь2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал3
Енисей2
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина0
Фрозиноне1
Футбол. Зарубежный
21:30
Наполи
Дженоа
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор1
Балтика0
Футбол. Зарубежный
13:00
Алавес1
Леганес1
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Страсбур
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь1
Тамбов1
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа1
Ростов0
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск1
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч0
Чертаново0
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз1
Эдмонтон Ойлерз3
Все события
Фоторепортажи
9В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков
20Аделина Сотникова: от олимпийской чемпионки до иконы стиля
16:29 (мск), источник: Р-Спорт

Большунов, Непряева и еще семь лыжников рекомендованы в группу Бородавко

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Сергей Смышляев. Наталья Непряева, Александр Большунов и еще семь лыжников рекомендованы в состав тренировочной группы под руководством Юрия Бородавко, сообщила РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Тренерский совет прошел в рамках чемпионата России в Архангельской области. Составы будут утверждаться на президиуме ФЛГР, заседание которого запланировано на 25 апреля.

Читайте также
Двенадцать лыжников рекомендованы в группу Маркуса Крамера

Состав группы Бородавко: Александр Большунов, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Непряева.

Состав группы Олега Перевозчикова: Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Антон Мельниченко, Илья Семиков, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин, Кирилл Киливнюк, Антон Тимашов, Ярослав Рыбочкин.

Состав группы Егора Сорина: Илья Порошкин, Владислав Вечканов, Денис Филимонов, Иван Горбунов, Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Христина Мацокина, Анна Грухвина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук.

 'Ссылались даже на Путина': как продлили арест Мамаеву и Кокорину
Ученица Тутберидзе объяснила, почему отказалась выступать за Россию
«Регулярка» НХЛ: Кучеров и Овечкин вписали свои имена в историю
«Убогая манера»: Назаров написал стих про «Спартак»
«Тюрьма — сложное испытание»: Галицкий о контракте с Мамаевым
Форварду «Атлетико» грозит восьмиматчевая дисквалификация
Роналду вернулся к тренировкам и готов сыграть с «Аяксом»
«Урал» обыграл «Енисей», уступая по ходу матча со счетом 0:2
СКА играет с ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь