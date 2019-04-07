Большунов, Непряева и еще семь лыжников рекомендованы в группу Бородавко

Тренерский совет прошел в рамках чемпионата России в Архангельской области. Составы будут утверждаться на президиуме ФЛГР, заседание которого запланировано на 25 апреля.
Состав группы Бородавко: Александр Большунов, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Непряева.
Состав группы Олега Перевозчикова: Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Антон Мельниченко, Илья Семиков, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин, Кирилл Киливнюк, Антон Тимашов, Ярослав Рыбочкин.
Состав группы Егора Сорина: Илья Порошкин, Владислав Вечканов, Денис Филимонов, Иван Горбунов, Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Христина Мацокина, Анна Грухвина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук.