Губерниев объяснил, для чего Вяльбе вступает с ним в конфликт

«Понимаю, почему руководитель федерации лыжных видов спорта обращает внимание на журналистов, в частности, на меня. Чтобы не говорить о существующих проблемах. В принципе, чем больше меня обсуждают, тем мне же лучше, но мне бы хотелось, чтобы говорили о спорте. Выдающаяся лыжная сборная, возможно, величайшее поколение российских лыжников в истории. И оно второй сезон не может выиграть ничего, хотя борется за медали и берет их в каждой гонке… Болит сердце, когда команда сначала не помогает Сергею Устюгову, потом — Александру Большунову. Когда коллеги по команде отнимают бонусы и у того, и у другого. Над нами смеется вся Норвегия», — приводит слова Губерниева сайт Олимпийского комитета России (ОКР).