Вылегжанин попрощался яркой победой. Максим — чемпион России в марафоне
В воскресенье в Малиновке завершился чемпионат страны, в котором принимали участие практически все лидеры российской сборной, кроме Сергея Устюгова.
В воскресенье в Малиновке завершился чемпионат страны, в котором принимали участие практически все лидеры российской сборной, кроме Сергея Устюгова.
Чемпионат России. Масс-старт
Мужчины, 50 км (К)
1. Максим Вылегжанин — 2:06.42,6
2. Илья Семиков — 11,3
3. Сергей Ардашев — 23,2
Женщины, 30 км (К)
1. Алиса Жамбалова — 1:22.42,7
2. Лидия Дуркина — 1.03,5
3. Диана Головань — 1.25,1.
Малиновка — деревня в Архангельской области с населением в районе сотни человек. Удивительно, что именно в таком месте выступали на протяжении прошлой недели лучшие лыжники мира. Участники чемпионата страны, как минимум, удвоили численность жителей Малиновки. А вместе с приехавшими зрителями (их, кстати, было немало) вообще преобразили это место.
Ехать выступать в деревню отнюдь незазорно. Лыжная база в Малиновке была построена недавно и отвечает всем стандартам. По своей воле от выступлений там не отказался никто из наших звезд. Не приехал
В интервью проекту «На лыжи» Большунов со свойственной ему прямотой пожаловался: мол, хочу в Норвегию на марафон, посоревноваться с Сундбю, но региональная команда настаивает, чтобы я бежал в эстафете. Александр, напомним, приехал на чемпионат страны после тяжелейшего сезона, где он до последнего боролся за победу в общем зачете Кубка мира. Уже в Малиновке он простудился, но все равно выиграл командный спринт вместе с Андреем Парфеновым. На эстафету Большунов
Вообще, лыжное братство в этом сезоне просто прекрасно. Несмотря на порой ироничные комментарии в прессе, норвежцы Большунова очень любят и ждут. Клебо уже заявил, что «было бы весело» вместе потренироваться в межсезонье. Большунов тоже за словом в карман не лезет: например, вспомнил, что после недавней победы в Осло король Норвегии так расстроился, что даже забыл подарить ему кубок.
Приятно, что в отсутствие Большунова победу в эстафете на чемпионате России одержала команда Удмуртии, где на последнем этапе бежал Максим Вылегжанин. И впоследствии он же выиграл заключительный марафон на 50 км, в котором остальные лидеры уже участия не принимали.
Ветеран провел последний международный сезон в карьере, причем сделал это шикарно — недавно был вторым вслед за Большуновым в Осло. С чемпионатами страны Вылегжанин не прощается — он продолжит выступать в любительских и внутрироссийских стартах. И наверняка, будет конкурентоспособен на этом уровне еще, как минимум, несколько лет.
У женщин результаты чемпионата страны получились довольно предсказуемыми. Никого сильнее участниц чемпионата мира в Зефельде у нас нет. Поэтому Наталья Матвеева выиграла спринт, Анастасия Седова — скиатлон, Наталья Непряева — разделку на 10 км. На заключительный
Отсутствие новых имен, с одной стороны, может рассматриваться как минус — обновлять команду все равно нужно. В следующем сезоне в сборной не будет опытной Матвеевой (она собирается в декрет), а по поводу Евгении Шаповаловой мнения расходятся. Президент федерации Елена Вяльбе отправляет ее на покой, но сама Евгения намерена продолжать выступления. Но с другой стороны, нынешние лидеры женской сборной все довольно молоды и только подходят к своему расцвету. Та же Непряева всего год как вышла из молодежного возраста.
При этом 23-летняя спортсменка осилила просто колоссальную нагрузку: выступала весь сезон, до последнего этапа имела реальные шансы даже на Кубок мира, и в Малиновке тоже бежала всю программу, завоевывая награды в каждой гонке. Такое даже железный Большунов не смог выдержать такой темп.