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08:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Норвежским лыжникам предложили организовать свой Кубок астматиков

Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюре негативно высказался о норвежских лыжниках, принимающих противоастматические препараты. Его слова приводит Ilta-Sanomat.

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Источник: РИА "Новости"

Кюре остался недоволен словами норвежки Астрид Якобсен о том, что календарь Кубка мира очень плотный, и большие нагрузки приводят к появлению астмы. «Это ложь и попытки оправдаться. Нагрузки на дыхательную систему снизились по сравнению с предыдущими годами», — заявил он.

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По мнению финна, в 70-е и 80-е годы прошлого века Кубок мира длился дольше, а погодные условия были жестче. «Пусть норвежские астматики не участвуют в Кубке мира. Спорту не нужны больные атлеты. Пусть организуют свой Кубок астматиков и выступают там с другими астматиками», — добавил он.

Сборная Норвегии привезла на Олимпийские игры в Пхенчхане более 6 тысяч доз препаратов от астмы. При этом одно из лекарств, сальбутамол, с 2017 года находится под частичным запретом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортсмен может употреблять не более 1600 микрограммов препарата в течение суток при наличии терапевтического исключения.

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