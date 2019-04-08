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11:25 (мск), источник: Р-Спорт

Олимпийский чемпион Никита Крюков объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Сергей Смышляев. Олимпийский чемпион российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.

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Источник: Р-Спорт

Крюков является олимпийским чемпионом Ванкувера-2010 в личном спринте, а также завоевал серебро Игр-2014 в Сочи в командном спринте. Кроме этого, в его активе три золотых медали, серебро и бронза чемпионатов мира.

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