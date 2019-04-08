Олимпийский чемпион Никита Крюков объявил о завершении карьеры
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Сергей Смышляев. Олимпийский чемпион российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Сергей Смышляев. Олимпийский чемпион российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.
Крюков является олимпийским чемпионом Ванкувера-2010 в личном спринте, а также завоевал серебро Игр-2014 в Сочи в командном спринте. Кроме этого, в его активе три золотых медали, серебро и бронза чемпионатов мира.