Крюков останется в спорте и откроет собственную лыжную академию
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Сергей Смышляев. Объявивший в понедельник о завершении карьеры российский лыжник Никита Крюков на
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Сергей Смышляев. Объявивший в понедельник о завершении карьеры российский лыжник Никита Крюков на
Крюков является олимпийским чемпионом Ванкувера-2010 в личном спринте, а также завоевал серебряную медаль Игр-2014 в Сочи в командном спринте. Кроме этого, в его активе три золотых медали, серебро и бронза чемпионатов мира.
«Я не вижу свою жизнь без спорта, буду открывать академию олимпийского чемпиона Никиты Крюкова, — сказал Крюков. — Это частный проект, но будет очень круто, если со временем получится заручиться государственной поддержкой».