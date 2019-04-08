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11:59 (мск), источник: Р-Спорт

Крюков останется в спорте и откроет собственную лыжную академию

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Сергей Смышляев. Объявивший в понедельник о завершении карьеры российский лыжник Никита Крюков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил, что намерен остаться в спорте и в ближайшее время планирует открыть собственную лыжную академию.

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Источник: Р-Спорт

Крюков является олимпийским чемпионом Ванкувера-2010 в личном спринте, а также завоевал серебряную медаль Игр-2014 в Сочи в командном спринте. Кроме этого, в его активе три золотых медали, серебро и бронза чемпионатов мира.

«Я не вижу свою жизнь без спорта, буду открывать академию олимпийского чемпиона Никиты Крюкова, — сказал Крюков. — Это частный проект, но будет очень круто, если со временем получится заручиться государственной поддержкой».

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