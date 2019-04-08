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13:17 (мск), источник: Р-Спорт

Никита Крюков планирует провести прощальную гонку

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр-2010 российский лыжник Никита Крюков, в понедельник объявивший о завершении спортивной карьеры, заявил, что планирует провести прощальную гонку.

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Источник: Р-Спорт

«Буду выступать на любительском уровне, готовиться. Буду и сам тренировать, открыв академию. Не вижу себя без спорта, без движения, без постановки целей. Саша Легков сказал: “Давай, пир на весь мир, гоночку”. Так что сейчас первая цель — подготовиться к завершающей гонке в спорте. Возможно, летом или в начале зимы проведу», — сказал Крюков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Крюков является олимпийским чемпионом Ванкувера-2010 в личном спринте, а также серебряным призером Игр-2014 в Сочи в командном спринте. Кроме этого, в его активе три золотых медали, серебро и бронза чемпионатов мира.

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