Никита Крюков планирует провести прощальную гонку

«Буду выступать на любительском уровне, готовиться. Буду и сам тренировать, открыв академию. Не вижу себя без спорта, без движения, без постановки целей. Саша Легков сказал: “Давай, пир на весь мир, гоночку”. Так что сейчас первая цель — подготовиться к завершающей гонке в спорте. Возможно, летом или в начале зимы проведу», — сказал Крюков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».