Никита Крюков планирует провести прощальную гонку
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр-2010 российский лыжник Никита Крюков, в понедельник объявивший о завершении спортивной карьеры, заявил, что планирует провести прощальную гонку.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр-2010 российский лыжник Никита Крюков, в понедельник объявивший о завершении спортивной карьеры, заявил, что планирует провести прощальную гонку.
«Буду выступать на любительском уровне, готовиться. Буду и сам тренировать, открыв академию. Не вижу себя без спорта, без движения, без постановки целей. Саша Легков сказал: “Давай, пир на весь мир, гоночку”. Так что сейчас первая цель — подготовиться к завершающей гонке в спорте. Возможно, летом или в начале зимы проведу», — сказал Крюков на
Крюков является олимпийским чемпионом Ванкувера-2010 в личном спринте, а также серебряным призером Игр-2014 в Сочи в командном спринте. Кроме этого, в его активе три золотых медали, серебро и бронза чемпионатов мира.