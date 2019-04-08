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16:43 (мск), источник: Р-Спорт

Норвежский тренер: Убить мать — плохо, связаться с допингом — еще хуже

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Норвежский тренер по лыжным гонкам Тронд Нистад в жесткой форме прокомментировал участившиеся в последнее время случаи применения допинга профессиональными спортсменами.

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«Когда я был маленьким, нас учили, что убить мать — это плохо, а связаться с допингом — это еще хуже», — цитирует его слова Dagbladet.

До недавнего времени Нистад входил в тренерский штаб сборной Австрии. Он покинул свой пост из-за скандала во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде.

В конце апреля следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд на ЧМ. Федеральное управление уголовной полиции Австрии сообщило, что были задержаны пять спортсменов: австрийские лыжники Макс Хауке и Доминик Бальдауф, Алексей Полторанин из Казахстана и эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу.

Все задержанные лыжники признались в применении кровяного допинга, дали развернутые показания полиции и были отпущены на свободу. Расследование по данному делу продолжается. Согласно австрийскому законодательству, применение спортсменом допинга не является преступлением, но если допинг был передан кому-то еще, то это уголовно наказуемое преступление.

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