Норвежский тренер: Убить мать — плохо, связаться с допингом — еще хуже

«Когда я был маленьким, нас учили, что убить мать — это плохо, а связаться с допингом — это еще хуже», — цитирует его слова Dagbladet.

До недавнего времени Нистад входил в тренерский штаб сборной Австрии. Он покинул свой пост из-за скандала во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде.

В конце апреля следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд на ЧМ. Федеральное управление уголовной полиции Австрии сообщило, что были задержаны пять спортсменов: австрийские лыжники Макс Хауке и Доминик Бальдауф, Алексей Полторанин из Казахстана и эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу.