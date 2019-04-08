Большунов: Норвежцы были готовы прислать за мной чартер на чемпионат России

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«Там возникло небольшое недопонимание. Я норвежцам уже давно дал согласие на участие в старте. Они объявили, что я приеду. И вместе с тем я хотел бежать эстафету на чемпионате России днём ранее. Дошло до того, что норвежцы были готовы прислать за мной чартер. Вопрос — куда сажать этот самолёт. Я ждал до последнего. Когда сообщили, что с чартером не получается, пришлось пропускать эстафету.

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