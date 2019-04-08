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8 апреля, источник: Чемпионат.com

Большунов: Норвежцы были готовы прислать за мной чартер на чемпионат России

Российский лыжник Александр Большунов объяснил, почему не сумел выступить в эстафете на чемпионате России, который проходил в Архангельской области и вместо этого улетел в Норвегию на марафон Kobberløpet.

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Источник: Reuters

«Там возникло небольшое недопонимание. Я норвежцам уже давно дал согласие на участие в старте. Они объявили, что я приеду. И вместе с тем я хотел бежать эстафету на чемпионате России днём ранее. Дошло до того, что норвежцы были готовы прислать за мной чартер. Вопрос — куда сажать этот самолёт. Я ждал до последнего. Когда сообщили, что с чартером не получается, пришлось пропускать эстафету.

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Сейчас хочу ещё пробежать в Норвегии соревнования Janteloppet. Их проводит знаменитый Петтер Нортуг. Там будут спринт на 100 метров, а на следующий день — масс-старт на 30 км. Причём особенность трассы в том, что будут трамплины, а часть её вообще пройдёт на горнолыжном склоне. Можно не рисковать и ехать в объезд. Но можно рвануть там, где катаются на горных лыжах, — приводит слова Большунова «Тюменская арена».

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