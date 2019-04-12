Выступление сборной России по ски-кроссу признано неудовлетворительным
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Тренерский совет Федерации фристайла России (ФФР) признал неудовлетворительным выступление сборной России в дисциплине
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Тренерский совет Федерации фристайла России (ФФР) признал неудовлетворительным выступление сборной России в дисциплине
В четверг в Олимпийском комитете России состоялось заседание тренерского совета ФФР в дисциплине
«Итоги выступления сборной команды России по фристайлу в дисциплине
В состав сборной России для прохождения централизованной подготовки к новому сезону были включены следующие спортсмены: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Павел Колготин, Максим Вихров, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Мария Доброва и Полина Рябова.
Также обсуждался состав резервной команды, которая пройдет всю летнюю подготовку вместе с основной сборной. В состав резерва вошли Николай Шуплецов, Владимир Шмыров, Кирилл Сысоев, Елизавета Понкратова и Дарья Мельчакова.
Мехряков сообщил, что сборная России начнет тренироваться на Эльбрусе, проведет сборы в Москве, Парамоново, Крыму,