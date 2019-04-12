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11:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Выступление сборной России по ски-кроссу признано неудовлетворительным

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Тренерский совет Федерации фристайла России (ФФР) признал неудовлетворительным выступление сборной России в дисциплине ски-кросс в прошедшем сезоне, сообщается на официальном сайте ФФР.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг в Олимпийском комитете России состоялось заседание тренерского совета ФФР в дисциплине ски-кросс. Старший тренер сборной России по ски-кроссу Леонид Мехряков обозначил, что основной целью сезона было показать наивысшие результаты на чемпионате мира.

«Итоги выступления сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс в сезоне-2018/19 тренерским советом большинством голосов были оценены как неудовлетворительные», — говорится в сообщении.

В состав сборной России для прохождения централизованной подготовки к новому сезону были включены следующие спортсмены: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Павел Колготин, Максим Вихров, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Мария Доброва и Полина Рябова.

Также обсуждался состав резервной команды, которая пройдет всю летнюю подготовку вместе с основной сборной. В состав резерва вошли Николай Шуплецов, Владимир Шмыров, Кирилл Сысоев, Елизавета Понкратова и Дарья Мельчакова.

Мехряков сообщил, что сборная России начнет тренироваться на Эльбрусе, проведет сборы в Москве, Парамоново, Крыму, Саас-Фе и Питцтале. В рамках снежных сборов в Швейцарии и Австрии российская команда примет участие в соревнованиях FIS и национальном чемпионате Австрии.

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