Выступление сборной России по ски-кроссу признано неудовлетворительным

Источник: РИА "Новости"

В четверг в Олимпийском комитете России состоялось заседание тренерского совета ФФР в дисциплине ски-кросс. Старший тренер сборной России по ски-кроссу Леонид Мехряков обозначил, что основной целью сезона было показать наивысшие результаты на чемпионате мира.

«Итоги выступления сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс в сезоне-2018/19 тренерским советом большинством голосов были оценены как неудовлетворительные», — говорится в сообщении.

В состав сборной России для прохождения централизованной подготовки к новому сезону были включены следующие спортсмены: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Павел Колготин, Максим Вихров, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Мария Доброва и Полина Рябова.

Также обсуждался состав резервной команды, которая пройдет всю летнюю подготовку вместе с основной сборной. В состав резерва вошли Николай Шуплецов, Владимир Шмыров, Кирилл Сысоев, Елизавета Понкратова и Дарья Мельчакова.