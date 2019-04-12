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21:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Легков надеется, что скоро целью норвежцев будет обыграть хоть одного русского

Олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Легков, высказал своё мнение о конкуренции в лыжных гонках.

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Источник: РИА "Новости"

«Не в обиду молодым спортсменам, но раньше было намного больше конкуренции. Для меня это было лучше, потому что «обижали» все страны, а сейчас соперников очень мало. В основном конкуренция идёт между Норвегией и Россией. А Нортуг с такими большими ногами выигрывал не только спринты, как Клебо, но и дистанционные гонки. Поэтому он очень крут. Очень надеюсь, что конкуренция вновь обострится и такие страны, как Италия, Швеция, Германия, Франция, будут иметь больше быстрых лыжников. Сейчас этого действительно не хватает.

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Конечно, я очень счастлив, что сейчас в России есть безумно сильные спортсмены. Ребятам по 21−22 года. Девочки чуть старше, они уже думают о детях, но ничего, ещё бегают. Рад, что у нас такая сильная, молодая команда. Приятно на это смотреть, и я очень надеюсь, что они будут продолжать так с каждым годом, только наращивая темп, чтобы норвежцам становилось всё тяжелее и тяжелее, и им приходилось работать вместе, командно, стремясь обыграть хотя бы одного русского спортсмена", — приводит слова Легкова NRK.

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