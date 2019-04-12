Легков надеется, что скоро целью норвежцев будет обыграть хоть одного русского

Источник: РИА "Новости"

«Не в обиду молодым спортсменам, но раньше было намного больше конкуренции. Для меня это было лучше, потому что «обижали» все страны, а сейчас соперников очень мало. В основном конкуренция идёт между Норвегией и Россией. А Нортуг с такими большими ногами выигрывал не только спринты, как Клебо, но и дистанционные гонки. Поэтому он очень крут. Очень надеюсь, что конкуренция вновь обострится и такие страны, как Италия, Швеция, Германия, Франция, будут иметь больше быстрых лыжников. Сейчас этого действительно не хватает.

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