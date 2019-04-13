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16:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболева выиграла гонку на 50 км на чемпионате России в Апатитах

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Елена Соболева победила в лыжной гонке на дистанции 50 километров свободным стилем на чемпионате России в Апатитах (Мурманская область).

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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу Соболева преодолела дистанцию за 2 часа 6 минут 30,0 секунды. Второе место заняла Диана Головань (отставание — 18,1 секунды). Тройку призеров замкнула Светлана Кузнецова (+19,5).

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