Соболева выиграла гонку на 50 км на чемпионате России в Апатитах
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Елена Соболева победила в лыжной гонке на дистанции 50 километров свободным стилем на чемпионате России в Апатитах (Мурманская область).
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Елена Соболева победила в лыжной гонке на дистанции 50 километров свободным стилем на чемпионате России в Апатитах (Мурманская область).
В субботу Соболева преодолела дистанцию за 2 часа 6 минут 30,0 секунды. Второе место заняла Диана Головань (отставание — 18,1 секунды). Тройку призеров замкнула Светлана Кузнецова (+19,5).