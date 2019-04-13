Непряева и Большунов стали пятыми в гонке на 30 км в Норвегии
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Большунов заняли пятые места в гонке на 30 км, которая состоялась в норвежском Хафьелле.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Большунов заняли пятые места в гонке на 30 км, которая состоялась в норвежском Хафьелле.
В мужском зачете в тройку лучших вошли норвежцы Ханс Кристер Холунд (1 час 9 минут 54,02 секунды), Томас
Среди женщин лучшей стала шведка Эбба Андрессон (1:15.45,25), ее соотечественница Фрида Карлссон (+1.36,23) — вторая, замкнула тройку лучших норвежка Ингрид Тандреволд (+3.25,60). Непряева (+6.36,10) — пятая, Анастасия Седова (+6.36,52) — шестая, Юлия Белорукова (+8.44,66) — 12-я.