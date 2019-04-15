Великий норвежец попрощался с лыжными гонками, устроив крутейшую пьяную тусовку. Приехал и Большунов
Петтер Нортуг организовал отрыв для лыжников!
Петтер Нортуг организовал отрыв для лыжников!
В декабре двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг объявил, что уходит из спорта. Но страдать по этому поводу долго не пришлось. Весельчак и большой выдумщик растрезвонил всем, что проведет фестиваль «Janteloppet» совместно с Red Bull, где и состоятся его проводы. Он созвал туда весь бомонд и пообещал кучу сюрпризов.
Сначала в Хафьелле прошел суперспринт (100 метров). Там из сюрпризов были разве что не самые известные победители. Хотя тут как посмотреть. У мужчин победу одержал бывший обладатель мирового рекорда на стометровке Людвиг Сегнен Йенсен. Этот парень в свое время обыграл Нортуга на
На фестивале Нортуга Людвиг собирался побить рекорд действующего мирового рекордсмена из Италии Эмануэле Беккиса, который в феврале преодолел 100 метров за 10,78 секунды. Но вернуть себе прежние заслуги не вышло. Норвежец только недавно восстановился после травмы и еще не так хорош как нужно.
У женщин выиграла восходящая звезда 19-летняя Кристине Ставос Шистад. Пока она еще даже и близко не Тереза Йохауг, но уже успела влипнуть в скандал. В январе федерация опубликовала информацию о спортсменках, которые проходили курс гормональной терапии, но делали все в рамках антидопинговых правил. Шистад была одной из героинь.
Александр Большунов выбыл в 1/8 финала, Анастасия Седова — в ¼. Юлия Белорукова и Наталья Непряева добрались до полуфинала. Петтер Нортуг, Эмиль Иверсен, Синдре Бьорнестад Скар, Батист Гро и даже Федерико Пеллегрино тоже выбыли на ранних стадиях.
После разогрева наступила долгожданная 30-километровка, с обещанными сюрпризами. Старт гонке дал сам зачинщик праздника, выстрелив из пистолета. Мало того, что и мужчины и женщины стартовали все вместе, так еще и народу было столько, что не сосчитать. Но даже среди сотни человек нельзя было не заметить в стартовых протоколах известных лыжников и биатлонистов.
Даже, несмотря на то, что Нортуг давно вне спорта, его опасались многие. В том числе и Федерико Пеллегрино: «Даже если я в плохой форме, было бы ужасно быть избитым Петтером».
Но избить Нортуг никого не смог. И дело даже не в крутых горнолыжных спусках и трамплинах, где многие жестко падали.
На последних пяти километрах его накрыло, и он завершил гонку лишь 99-м. Потом над Петтером еще поиздевались четыре девушки, которые его обошли. Радостней всех было Эббе Андрессон. Она догнала его за несколько километров до финиша и решила использовать свой шанс, чтобы опередить Короля.
Впереди Нортуга оказался недавно закончивший карьеру биатлониста Симон Фуркад и титулованный норвежец Ларс Бергер.
А победителем стал Ханс Кристер Холунн. Он рванул точно так же, как сделал на чемпионате мира, и докатывал к финишу уже в одиночку. Вторым стал Томас
Саша, кстати, пригласил Петтера в Пересвет на следующий год и даже вручил майку с «Гонки Легкова». Если он все же приедет, то шоу обеспечено.
В женском зачете победила шведка Эбба Андерссон, второй стала восходящая звездочка Фрида Карлссон, а вот на третьем месте расположилась небезызвестная биатлонистка Ингрид Ланмарк Тандревольд. Обошла и многих именитых лыжниц (в том числе и россиянок) Тириль Экхофф.
Наталья Непряева стала 5-й, следом за ней Анастасия Седова, а Юлия Белорукова — 12-я.
Закончилось все это великолепие стоимостью в четыре миллиона (чего не указано) церемонией награждения, танцами до упаду и алкоголем, который лился рекой. Тусовались на вечеринке Нортуга похоже все. Были замечены даже братья Бе со своими вторыми половинками.
Король лыж устроил поистине грандиозный праздник, который вряд ли