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16:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью ушел в отставку

Тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью отправлен в отставку.

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Причиной послужили неудовлетворительные результаты команды на международных соревнованиях в сезоне-2018/19.

— Президиум отстранил тренерский штаб сборной во главе с главным тренером Алексеем Барановым от ее руководства и рекомендовал Центру спортивной подготовки, Минспорту РФ не заключать с тренерами и специалистами, входящими в настоящее время в штаб сборной, контракт на работу в сезоне-2019/2020, — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Новый тренерский штаб будет объявлен не позднее 20 мая.

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