Тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью ушел в отставку
Тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью отправлен в отставку.
Тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью отправлен в отставку.
Причиной послужили неудовлетворительные результаты команды на международных соревнованиях в сезоне-2018/19.
— Президиум отстранил тренерский штаб сборной во главе с главным тренером Алексеем Барановым от ее руководства и рекомендовал Центру спортивной подготовки, Минспорту РФ не заключать с тренерами и специалистами, входящими в настоящее время в штаб сборной, контракт на работу в сезоне-2019/2020, — приводит ТАСС слова представителя
Новый тренерский штаб будет объявлен не позднее 20 мая.