Тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью ушел в отставку

— Президиум отстранил тренерский штаб сборной во главе с главным тренером Алексеем Барановым от ее руководства и рекомендовал Центру спортивной подготовки, Минспорту РФ не заключать с тренерами и специалистами, входящими в настоящее время в штаб сборной, контракт на работу в сезоне-2019/2020, — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.