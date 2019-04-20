Сервисмен Колоньи задержан полицией по подозрению в распространении допинга

В полиции считают, что он связан с клиникой немеца Марка Шмидта. В швейцарской команде он рабоате с прошлого года.

Эта клиника помогала спортсменам из разных стрна принимать допинг. Сам доктор был задержал во время чемпионата мира-2019 в Зефельде. Там же полиция задержала пятерых лыжников, один из которых во время прихода полиции делал переливание крови.