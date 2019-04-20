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09:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сервисмен Колоньи задержан полицией по подозрению в распространении допинга

Австрийская полиция задержала сервисмена швейцарского лыжника Дарио Колоньи. Его подозревают в распространении допинга, сообщает норвежский телеканал TV2.

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Сервисмена допросили и отпустили.

В полиции считают, что он связан с клиникой немеца Марка Шмидта. В швейцарской команде он рабоате с прошлого года.

Эта клиника помогала спортсменам из разных стрна принимать допинг. Сам доктор был задержал во время чемпионата мира-2019 в Зефельде. Там же полиция задержала пятерых лыжников, один из которых во время прихода полиции делал переливание крови.

Отмечается, что полиция не имеет претензий к самому Колонье.

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