Власти Бурятии наградили чемпионку Универсиады Алису Жамбалову и ее тренера

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«В правительстве Бурятии состоялось чествование героев Универсиады 2019 года в Красноярске. Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил денежные сертификаты по 3 млн 62 тыс. рублей Алисе Жамбаловой и ее тренеру — отцу спортсменки — Саяну Жамбалову по итогам успешного выступления на XXIX Всемирной зимней универсиаде», — говорится в сообщении.

Цыденов отметил, что Алиса — «пример для молодежи, для республики в целом». Сама спортсменка сказала, что одержать спортивные победы ей помогло в том числе присутствие на соревнованиях родных и друзей. «Очень рада, что именно в Красноярске проводилась Универсиада, многие болельщики из Бурятии и мои родители смогли туда приехать. Это сильно ощущалось — как будто бегу дома, и этот старт сложился в мою пользу», — приводит слова Жамбаловой пресс-служба.

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Алиса Жамбалова — мастер спорта России международного класса по лыжным гонкам, участница первых зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года в Инсбруке, серебряный призер в эстафете и бронзовый призер в скиатлоне чемпионата мира среди юниоров 2013 года в Либерце. Участвовала в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в составе сборной Олимпийских атлетов из России. Победительница чемпионата России по лыжным гонкам 2019 года в женской гонке на 30 км классическим стилем с масс-старта.