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11:54 (мск), источник: ТАСС

Власти Бурятии наградили чемпионку Универсиады Алису Жамбалову и ее тренера

УЛАН-УДЭ, 23 апреля. /ТАСС/. Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова, завоевавшая четыре золотые медали на прошедшей в Красноярске Универсиаде, и ее тренер — отец спортсменки — Саян Жамбалов получили денежные сертификаты на сумму более 3 млн рублей от республики. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Бурятии.

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«В правительстве Бурятии состоялось чествование героев Универсиады 2019 года в Красноярске. Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил денежные сертификаты по 3 млн 62 тыс. рублей Алисе Жамбаловой и ее тренеру — отцу спортсменки — Саяну Жамбалову по итогам успешного выступления на XXIX Всемирной зимней универсиаде», — говорится в сообщении.

Цыденов отметил, что Алиса — «пример для молодежи, для республики в целом». Сама спортсменка сказала, что одержать спортивные победы ей помогло в том числе присутствие на соревнованиях родных и друзей. «Очень рада, что именно в Красноярске проводилась Универсиада, многие болельщики из Бурятии и мои родители смогли туда приехать. Это сильно ощущалось — как будто бегу дома, и этот старт сложился в мою пользу», — приводит слова Жамбаловой пресс-служба.

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Алиса Жамбалова — мастер спорта России международного класса по лыжным гонкам, участница первых зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года в Инсбруке, серебряный призер в эстафете и бронзовый призер в скиатлоне чемпионата мира среди юниоров 2013 года в Либерце. Участвовала в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в составе сборной Олимпийских атлетов из России. Победительница чемпионата России по лыжным гонкам 2019 года в женской гонке на 30 км классическим стилем с масс-старта.

Со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске проходила XXIX Всемирная зимняя универсиада, Жамбалова выступила на соревнованиях в составе сборной команды страны. Она стала единственной четырехкратной чемпионкой Универсиады, завоевав золотые медали в индивидуальной гонке классическим стилем на 5 км, в персьюте свободным стилем на 5 км, в масс-старте на 15 км свободным стилем, в эстафете 3×5 км. По итогам Универсиады в медальном зачете сборная России заняла первое место.

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