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17:30 (мск), источник: ТАСС

Лыжный трамплин в Нижегородской области будет сдан в 2020 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области рассчитывают, что новый 60-метровый (К-60) трамплин для прыжков на лыжах будет сдан в регионе в 2020 году. Об этом журналистам во вторник сообщил глава региона Глеб Никитин.

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Источник: РИА "Новости"

«С учетом наших холмов и исторических традиций в области прыжков с трамплина мы также предлагаем принять соответствующее решение по развитию комплекса трамплинов, при этом К-60 уже строится и будет сдан в следующем году», — сказал он.

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При этом глава региона уточнил, что вопрос строительства трамплинов длиной 95 и 125 метров нужно прорабатывать совместно с федеральным правительством.

По его словам, такие крупные трамплины должны быть созданы в том случае, если будут нужны всей стране.

«Как региональный объект такие трамплины, наверное, сейчас не совсем обоснованы. Как межрегиональный объект для подготовки сборных, для проведения международных соревнований, тогда да», — добавил он.

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