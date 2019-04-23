Лыжный трамплин в Нижегородской области будет сдан в 2020 году

Источник: РИА "Новости"

«С учетом наших холмов и исторических традиций в области прыжков с трамплина мы также предлагаем принять соответствующее решение по развитию комплекса трамплинов, при этом К-60 уже строится и будет сдан в следующем году», — сказал он.

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При этом глава региона уточнил, что вопрос строительства трамплинов длиной 95 и 125 метров нужно прорабатывать совместно с федеральным правительством.

По его словам, такие крупные трамплины должны быть созданы в том случае, если будут нужны всей стране.