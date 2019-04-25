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16:26 (мск), источник: ТАСС

Первый общий сбор российские лыжники проведут в Эстонии в июне

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сборные России по лыжным гонкам по традиции проведут первый общий сбор перед новым сезоном в Эстонии в середине июня. Об этом ТАСС в четверг сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг в здании Олимпийского комитета России прошло заседание президиума ФЛГР, на котором были подведены итоги прошедшего сезона.

«Ребята начнут готовиться к сезону в двадцатых числах мая, кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Все определено, кто-то уже лыжи смазал, кто-то на пляже смазался, на самом деле, у каждого тренера свое видение. Мы традиционно первый сбор, когда соберемся все вместе, проведем в Эстонии с 11 по 15 июня. Мы будем все там, от юниоров до основного состава для того, чтобы был общий разбор полетов, общее собрание, планы на следующий сезон. Мы не меняем своих традиций», — рассказала Вяльбе.

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