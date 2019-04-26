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16:01 (мск), источник: ТАСС

Президиум Федерации лыжных гонок России не обсуждал запрет на соцсети для членов сборной

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Вопрос о запрете на использование социальных сетей лыжникам сборной России в период проведения соревнований не обсуждался на заседании президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Об этом ТАСС рассказала глава ФЛГР Елена Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

Заседание президиума федерации прошло в четверг в Москве. Ранее Вяльбе рассказала «Известиям» об идее частичного запрета на использование соцсетей для лыжников сборной России. В беседе с ТАСС глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев предложил штрафовать спортсменов сборной за активное использование смартфонов и соцсетей, если это мешает их работе.

«Этот вопрос не обсуждался, мы и раньше его не обсуждали, — сказала Вяльбе. — Я очень часто захожу в Instagram, специально проверяю, когда человек последний раз был в WhatsApp, это касается без исключения всех спортсменов. Если я понимаю, что человек, будучи участником чемпионата мира, за два часа до гонки был в WhatsApp, это наталкивает меня на определенные размышления. Тут я читаю СМИ и узнаю, что тренер, для меня великий тренер, Вольфганг Пихлер в сборной Швеции [по биатлону] во время чемпионата мира запретил общаться в соцсетях, и я считаю это абсолютно нормальным решением, поэтому предложила это как вариант».

«Считаю, что тренеры меня в этом поддержат. Ничего страшного, если спортсмены на две недели забудут о своих страницах в Instagram и Facebook и прочей белиберде и отдадутся тому, на чем они должны заострять внимание. Не нужно думать, что я монстр, который требует все закрыть. Нет, не закрыть, я с ними общаюсь через тот же Instagram, ставлю лайки, но есть время, когда можно улыбаться и расслабляться, а есть время, когда нужно сконцентрироваться на своем деле, за которое ты получаешь деньги, на результате, от которого ты должен кайфовать», — добавила она.

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