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10:50 (мск), источник: Sport24

Назван состав лыжной сборной на новый сезон. С Большуновым будет тренироваться русский вундеркинд

Александр Терентьев наберется опыта у лидера команды.

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Конец апреля насыщен не только всяческими совещаниями, где подводят итоги и дают оценки выступлениям подопечных. Уже появились составы тренировочных групп для подготовки к новому сезону. На заседании ФЛГР обошлись косметическими изменениями. Тренерский штаб остается прежним: четыре группы без отдельно действующей спринтерской. А вот в плане комплектования изменения есть.

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Группа Бородавко

Самая медалеемкая группа понесла минимальные и не такие уж и страшные потери. Владислав Вечканов примкнул к группе Егора Сорина, а Егор Казаринов вообще в заявку не попал. И все справедливо. Вряд ли кто-то слышал о них больше одного раза. А это намекает на отсутствие результатов.

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Зато вместо них к Юрию Бородавко пришел чемпион мира среди юниоров, который здорово заявил о себе в прошлом сезоне — Александр Терентьев. Он уже в этом году мог попасть на взрослый мировой чемпионат, но тренеры решили молодого спортсмена немного придержать. Осталось поднабраться опыта стартов на Кубке мира (хотя они были), и Терентьева будет уже не остановить.

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Состав группы: Александр Большунов, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Непряева.

Группа Крамера

От Маркуса Крамера ушла Наталья Матвеева (в декретный отпуск) и Евгения Шаповалова (на самоподготовку). Но есть и пополнение: к опытному иностранцу подключились бронзовые призеры Пхенчхана и Зефельда в эстафете Анастасия Седова (была на самоподготовке) и Анна Нечаевская (тренировалась у Егора Сорина).

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Обеим девушкам явно не хватало здоровой конкуренции. Отсюда и временами невнятные результаты, поэтому им точно пойдет на пользу спарринг с той же Юлией Белоруковой. А под наблюдением вездесущего второго тренера Сергея Турышева Седова и Нечаевская могут раскрыться с неожиданной стороны.

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Состав группы: Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Артем Мальцев, Андрей Краснов, Иван Кириллов, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Алиса Жамбалова, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко, Елена Соболева.

Группа Перевозчикова

Самая главная потеря Олега Перевозчикова — уход Максима Вылегжанина из спорта (правда, к российским стартам это не относится). Вместо этого к нему пришли сразу трое — Сергей Ардашев и Кирилл Киливинюк (оба были в группе Егора Сорина) успели позвездить на прошедшем юниорском чемпионате мира в эстафете, где стали третьими и Антон Тимашев, который хорошо показал себя на Универсиаде в Красноярске.

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Пока рано делать выводы насчет вчерашних юниоров, у Перевозчикова хватает звезд и без них. Так что наседать бессмысленно. Главное, экспериментировать там не бояться. Каждый спортсмен из группы будет готовиться по индивидуальной программе.

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Состав группы: Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Ярослав Рыбочкин, Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Антон Тимашов.

Группа Сорина

Из прежнего состава резервной группы Егора Сорина осталось всего четверо. Остальные разбежались по другим тренерам или просто остались за бортом состава сборной. Но это и логично. Главная задача Сорина — подготовить спортсменов для перехода в основу. Ребята уже мелькали на международных стартах, но выстрелить всем одним разом просто невозможно, но к чемпионату мира через два года, возможно, кто-то переберется из резерва повыше.

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Состав группы: Илья Порошкин, Владислав Вечканов, Иван Горбунов, Денис Филимонов, Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Христина Мацокина, Диана Головань, Анна Грухвина, Нина Дуботолкина, Ольга Кучерук, Екатерина Смирнова.

На первый взгляд, никаких вопросов к федерации нет и быть не может. Перетасовали всех по делу и убрали лишних тоже. Но все же при видимой прогрессивности команды хочется, чтобы ошибки чемпионата мира в Зефельде подтолкнули наших тренеров не бояться учить спортсменов тактической хитрости и самопожертвованию ради успеха других, когда это действительно необходимо.

Иначе такими темпами Большунов будет вечно вторым, а с Олимпиады мы привезем то, что удовлетворить никого не сможет. Пока есть время все наладить, и начинать это делать нужно уже на сборах.

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