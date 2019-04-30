Полторанин не попал в новый состав сборной Казахстана по лыжным гонкам

В новом сезоне команду покинул заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира Николай Чеботько. Также в число спортсменов команды не попали: заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира Алексей Полторанин, мастер спорта Ангелина Шурыга, мастер спорта Марина Матросова, мастер спорта международного класса Елена Коломина, мастер спорта Ирина Быкова и мастер спорта Анжелика Тарасова.

«В предстоящем сезоне состав команды покинули 6 спортсменов: Николай Чеботько решил завершить соревновательную карьеру. Алексей Полторанин временно отстранен от гонок решением Международной лыжной федерации. Очень ярко выступившая на чемпионате РК после декретного отпуска Ольга Мандрика, напротив, вернулась в основной состав команды. Остальные девушки, к сожалению, не выполнили поставленные задачи в предыдущем сезоне. Поэтому, в целях оптимизации расходов, было принято решение о сокращении состава команды до 15 спортсменов», — прокомментировал генеральный секретарь национальной Федерации лыжных гонок Казахстана Андрей Невзоров.