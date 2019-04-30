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10:40 (мск), источник: Vesti.kz

Полторанин не попал в новый состав сборной Казахстана по лыжным гонкам

Руководством сборной Казахстана по лыжным гонкам утвержден новый состав на сезон-2019/20, сообщает официальный сайт федерации. В команду вошли 15 спортсменов: девять мужчин и шесть женщин.

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Источник: РИА "Новости"

В новом сезоне команду покинул заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира Николай Чеботько. Также в число спортсменов команды не попали: заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира Алексей Полторанин, мастер спорта Ангелина Шурыга, мастер спорта Марина Матросова, мастер спорта международного класса Елена Коломина, мастер спорта Ирина Быкова и мастер спорта Анжелика Тарасова.

«В предстоящем сезоне состав команды покинули 6 спортсменов: Николай Чеботько решил завершить соревновательную карьеру. Алексей Полторанин временно отстранен от гонок решением Международной лыжной федерации. Очень ярко выступившая на чемпионате РК после декретного отпуска Ольга Мандрика, напротив, вернулась в основной состав команды. Остальные девушки, к сожалению, не выполнили поставленные задачи в предыдущем сезоне. Поэтому, в целях оптимизации расходов, было принято решение о сокращении состава команды до 15 спортсменов», — прокомментировал генеральный секретарь национальной Федерации лыжных гонок Казахстана Андрей Невзоров.

Полный список команды выглядит следующим образом:

1. Олжас Климин (Акмолинская область).

2. Виталий Пухкало (Костанайская область).

3. Денис Волотка (Акмолинская область).

4. Евгений Величко (Акмолинская область).

5. Константин Борцов (Акмолинская область).

6. Наиль Башмаков (г. Алматы).

7. Асет Дюсенов (Алматинская область).

8. Иван Люфт (ВКО).

9. Даулет Рахимбаев (г. Алматы).

10. Валерия Тюленева (Акмолинская область).

11. Анна Шевченко (Павлодарская область).

12. Дарья Ряжко (Павлодарская область).

13. Эльмира Мутагарова (Акмолинская область).

14. Ольга Мандрика (Акмолинская область).

15. Ксения Шалыгина (г. Алматы).

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