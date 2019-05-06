Чемпион ОИ в прыжках на лыжах с трамплина Кофлер завершил карьеру

«Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной на этом пути. Многие люди оказали влияние на мою карьеру, среди них тренеры и партнеры по команде, без которых я бы никогда не достиг таких успехов. Сейчас я провожу много времени со своей дочерью и впервые за много лет смотрю на свое будущее без определенности», — сказал 34-летний Кофлер.