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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион ОИ в прыжках на лыжах с трамплина Кофлер завершил карьеру

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Двукратный чемпион Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина австриец Андреас Кофлер завершил карьеру, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной на этом пути. Многие люди оказали влияние на мою карьеру, среди них тренеры и партнеры по команде, без которых я бы никогда не достиг таких успехов. Сейчас я провожу много времени со своей дочерью и впервые за много лет смотрю на свое будущее без определенности», — сказал 34-летний Кофлер.

Кофлер в 2006 и 2010 годах стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях, также на его счету личное серебро Олимпиады-2006. В сезоне-2009/10 австриец выиграл «Турне четырех трамплинов». На чемпионатах мира Кофлер трижды выигрывал золото командных соревнований.

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