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12:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФЛГР направила в FIS пожелания по трактовке правил и проведению стартов

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Сергей Смышляев. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) составила список замечаний и пожеланий касаемо правил и формата проведения международных стартов и отправила его в Международную федерацию лыжного спорта (FIS), рассказала РИА Новости глава ФЛГР Елена Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

«Отправили огромный список пожеланий, — заявила Вяльбе по телефону. — Основные моменты: конечно, хотим, чтобы трактовка правил была для всех стран единой. Хотели бы, чтобы индивидуальные гонки проводились на более длинных кругах, чтобы они не превращались в масс-старты. Чтобы в сезонах, когда есть чемпионаты мира или Олимпийские игры, до этих стартов проводились хотя бы два скиатлона и один марафон, а также две простые длинные эстафеты».

«Хотим, чтобы дистанции по сезону распределялись 50 на 50, как в технике, так и в разновидностях гонок. По проведению соревнований были замечания: в Фалуне трасса не была подготовлена соответственно уровню соревнований, когда такое тепло, нужно “солить” трассу. В Квебеке что это за трасса? Детская спортивная школа что ли соревнуется? Что касается спринта, да, городской спринт тут не имеется в виду».

На протяжении сезона сборная России несколько раз подавала протесты на решения FIS в ходе соревнований. Один из случаев произошел на чемпионате мира, когда Сергей Устюгов был дисквалифицирован по итогам индивидуального спринта.

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