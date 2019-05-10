ФЛГР направила в FIS пожелания по трактовке правил и проведению стартов

Источник: РИА "Новости"

«Отправили огромный список пожеланий, — заявила Вяльбе по телефону. — Основные моменты: конечно, хотим, чтобы трактовка правил была для всех стран единой. Хотели бы, чтобы индивидуальные гонки проводились на более длинных кругах, чтобы они не превращались в масс-старты. Чтобы в сезонах, когда есть чемпионаты мира или Олимпийские игры, до этих стартов проводились хотя бы два скиатлона и один марафон, а также две простые длинные эстафеты».

«Хотим, чтобы дистанции по сезону распределялись 50 на 50, как в технике, так и в разновидностях гонок. По проведению соревнований были замечания: в Фалуне трасса не была подготовлена соответственно уровню соревнований, когда такое тепло, нужно “солить” трассу. В Квебеке что это за трасса? Детская спортивная школа что ли соревнуется? Что касается спринта, да, городской спринт тут не имеется в виду».