Горнолыжница Линдси Вонн стала лауреатом испанской премии принцессы Астурийской

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По его мнению, 34-летняя Вонн за свою карьеру внесла большой вклад в развитие и пропаганду спорта. Члены жюри также отметили ее «решимость в преодолении трудностей» и умение служить «примером спортивного мастерства».

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Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, обладательницей 4 Кубков мира в общем зачете и двукратной чемпионкой мира. Она считается одной из сильнейших в истории горнолыжниц в скоростных дисциплинах. Она завершила свою спортивную карьеру после чемпионата мира 2019 года.

В прошлом году премию принцессы Астурийской в спортивной категории получили итальянский и польский альпинисты Райнхольд Месснер и Кшиштоф Велицкий. 74-летний Месснер — первый человек, покоривший все 14 восьмитысячников (горных вершин, чья высота над уровнем моря превышает 8 тыс. метров). 69-летний Велицкий стал первым, кто поднялся на три восьмитысячника в зимнее время года.