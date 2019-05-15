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15 мая, источник: ТАСС

Горнолыжница Линдси Вонн стала лауреатом испанской премии принцессы Астурийской

МАДРИД, 15 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Американская горнолыжница Линдси Вонн стала лауреатом престижной испанской премии принцессы Астурийской в спортивной категории. Такое решение вынесло в среду жюри.

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Источник: Reuters

По его мнению, 34-летняя Вонн за свою карьеру внесла большой вклад в развитие и пропаганду спорта. Члены жюри также отметили ее «решимость в преодолении трудностей» и умение служить «примером спортивного мастерства».

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Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, обладательницей 4 Кубков мира в общем зачете и двукратной чемпионкой мира. Она считается одной из сильнейших в истории горнолыжниц в скоростных дисциплинах. Она завершила свою спортивную карьеру после чемпионата мира 2019 года.

В прошлом году премию принцессы Астурийской в спортивной категории получили итальянский и польский альпинисты Райнхольд Месснер и Кшиштоф Велицкий. 74-летний Месснер — первый человек, покоривший все 14 восьмитысячников (горных вершин, чья высота над уровнем моря превышает 8 тыс. метров). 69-летний Велицкий стал первым, кто поднялся на три восьмитысячника в зимнее время года.

Премия принцессы Астурийской вручается в восьми номинациях: в области искусств, международной кооперации, коммуникаций и гуманитарных наук, в номинации литература, за заслуги в области социальных наук, в спортивной категории, в номинации технических и научных исследований, а также в категории «согласие». В разные годы этой награды были удостоены и российские граждане, в том числе Майя Плисецкая и Мстислав Ростропович.

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