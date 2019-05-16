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10:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Большунов ушел из сборной Тюменской области

Призер Олимпийских игр и чемпионата мира по лыжным гонкам Александр Большунов больше не будет выступать за Тюменскую область.

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Источник: Reuters

Контракт спортсмена с областным ЦСП истек по окончании сезона, и он принял решение сменить регион.

С сезона-2019/20 Большунов будет представлять Архангельскую область. 15 мая он подписал многолетнее соглашение с регионом.

Вместе с Большуновым перешла в Архангельскую область из Тюмени его девушка Анна Жеребятьева.

Кроме того, контракт с Архангельской областью подписала призер Олимпийских игр и чемпионата мира Наталья Непряева.

Все трое спортсменов занимаются в группе Юрия Бородавко. Подготовку к сезону группа Бородавко начнет 20 мая. (Дмитрий Сомов).

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