Клебо отказался подписывать контракт с федерацией лыжных видов спорта Норвегии

В федерации лыжных видов спорта Норвегии не стали разглашать причины, по которым Клебо отказался подписывать предыдущие варианты договора. «У нас хороший и конструктивный диалог, но соглашение не подписано. Я не хочу больше ничего говорить об этом сейчас», — приводит слова менеджера сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспена Бьёрвига Langrenn.