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21:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Клебо отказался подписывать контракт с федерацией лыжных видов спорта Норвегии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо не может договориться с национальной федерацией лыжных видов спорта об условиях контракта на следующий сезон.

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Источник: РИА "Новости"

Переговоры продолжаются уже долгое время, и срок подписания соглашения истёк ещё 10 июня.

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В федерации лыжных видов спорта Норвегии не стали разглашать причины, по которым Клебо отказался подписывать предыдущие варианты договора. «У нас хороший и конструктивный диалог, но соглашение не подписано. Я не хочу больше ничего говорить об этом сейчас», — приводит слова менеджера сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспена Бьёрвига Langrenn.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Клебо будет готовиться к следующему сезону вместе с двукратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам норвежцем Петтером Нортугом.

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