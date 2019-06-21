«Еще одна Олимпиада, и я хотела бы уже закончить». Юлия Галышева — о планах на будущий сезон и новых правилах могула

Источник: РИА "Новости"

— Как прошли сборы?

— Мы буквально только что завершили сбор. Умер тренер Соколов Владимир Борисович, так что мы на день раньше спустились с гор. Но все, что мы запланировали на данный УТС, мы сделали.

— Все ли у вас хорошо со здоровьем после травмы в конце прошлого сезона?

— Если говорить о травме, то я восстанавливаюсь. Еще есть некоторые болевые ощущения, но ничего страшного. Я не ношу корсет, не пью обезболивающие. У меня все нормально.

— Когда запланирован следующий сбор?

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— Буквально через 10 дней начнется новый сбор в Восточном Казахстане. Мы будем неподалеку от Усть-Каменогорска. Это будет легкоатлетический сбор, на котором мы будем отрабатывать упражнения на воде и песке. Общая физическая подготовка, силовая подготовка и так далее.

— Оцените свой прошедший сезон. Вы довольны?

— Сезон завершился как мы и запланировали. Мы планировали хорошо выступить на чемпионате мира, на Кубке мира брать подиумы. Была запланирована еще победа и в общем зачете, но не удалось. Мы постараемся в следующем году.

— Именно такая задача стоит перед вами в будущем сезоне?

— Фактически это единственная цель на сезон. Буду стараться подниматься не только на пьедесталы, но и побеждать.

— Кого будете считать своей главной соперницей?

— Я не могу сказать, что у меня есть соперница. Я сама себя должна перебороть. Разумеется, в нашем виде спорта есть конкуренция, и очень сильная. Но мне нужно перебороть себя, и я не обращаю внимание на других. Хотя девочки у нас очень сильные. Все говорят, что те, кто занимает с первого по десятое места, считаются сильнейшими, но проблемы доставляют спортсменки, расположенные гораздо ниже. Им по силам даже попасть на пьедестал. Их беда в том, что они нестабильны. Наиболее стабильны только представители первой пятерки, девушки из Канады, Франции, Австралии. В этом сезоне можно отметить немку Лауру Грейсманн. Ранее она не входила в десятку сильнейших, но в этом сезоне она ее практически не покидала.

— Значит, в могуле очень важна стабильность?

— Да, в нашем виде очень важно выступать как можно стабильнее. Если ты начинаешь «заваливать» сезон, то потом будет очень трудно подняться на высшую ступень в конце. Так что нужно хорошо выступать с самого начала, этапа с третьего. Если «завалить» три этапа, то в дальнейшем будет очень трудно набрать очки. Потому как сильнейшие выступают, как правило, стабильно, и получается достаточно большой отрыв в очках.

— Есть ли в сборной Казахстана кто-то вам на замену?

— Если мы уйдем из сборной — я, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков — то результаты нынешняя молодежь сможет показать только года через три-четыре. Хотя мы в их возрасте уже показывали хорошие результаты на Кубке Европы, хоть раз в год, но попадали на Кубок мира. Сейчас же очень большой разрыв в возрасте. На Кубке мира выступают более возрастные спортсмены, у них есть большой опыт. А наша молодежь только второй год начинает ездить и только начинает привыкать.

К тому же в могуле меняют правила, и теперь в финале индивидуальных соревнований будет не один заезд, а два. Лучший результат и будет засчитываться. Про параллельный могул пока ничего неизвестно, но, может быть, и там будут изменения.

— Вам нравятся эти изменения?

— Они были сделаны по результатам опроса среди спортсменов, который проводит Ханна Кирни — бывшая спортсменка, которая теперь работает в FIS. Она мне присылала вопросы. Например, предложила выбрать из двух вариантов: как мы бы хотели, чтобы нас оценивали судьи. Или хотели бы мы, чтобы параллельный могул включили в олимпийскую программу. Разумеется, большинство высказалось «за», потому как в большинстве видов спорта есть хоть несколько дисциплин, в которых можно побороться за медали. Могул же представлен одной, и если тебе не повезло, то нужно ждать четыре года до следующей попытки. А это себе позволить могут не все.

— Поговорим о судьях. У вас была неприятная история на этапе Кубка мира в Японии. Вы видите какие-то улучшения в работе судей?

— На самом деле судей могут точно так же наказать или отстранить, как и спортсмена. Если спортсмен ведет себя агрессивно или нарушает правила, то его могут исключить. Это касается и судей. Если у них есть большая разница в поставленных баллах, а разрешено не более 1,5 балла. И потом будут спрашивать, почему такой большой разрыв. Но это уже будет решаться в более высоких инстанциях, и спортсмен или сборная никак не может подать протест. И потом, все это решается не мгновенно, а в течение нескольких месяцев, может, даже отложат до конца сезона. А судью могут наказать, отстранить и заменить на другого. Так что если судья неправ, то он будет наказан.

— Эта история имела какие-то последствия?

— Нет. Это было только мое желание. Мало ли что, у меня могла быть травма. Я имела полное право отказаться выходить на старт. Ко мне подошел директор FIS-соревнований и спросил, поеду ли я на старт, я отказалась. И все. Мой протест поддержали многие спортсмены, но это ни к чему не привело.

— В этом году Казахстан провел этап Кубка мира по могулу. Хорошо ли была подготовлена трасса?

— Трасса была сделана по всем международным стандартам. На сто процентов подходила для проведения Кубка мира. Уже известно, что на следующий сезон тоже запланировано провести этапы по могулу и параллельному могулу. Только он пройдет не в конце сезона, а примерно в середине. В этом году было уже тепло в марте, а в феврале трасса наверняка будет совсем другая, гораздо жестче. Будет явно холоднее, и на следующий год явно будет тяжелее выступать на Чимбулаке.

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— Будете ли выступать на Олимпийских играх 2022 года?

— Надеюсь, я доберусь до Олимпиады 2022 года. Времени еще много — три сезона, и они будут сложными, потому что за лицензии на Игры явно будет война. Очень много способных девушек, конкуренция возросла. Разумеется, первым десяти спортсменкам легче, но все равно есть молодые, что наступают на пятки. Особенно у американок — из шести девушек 2000 года рождения пятеро стабильно отбирались в финал, а это 16 лучших. Они даже вынуждены после 25 лет завершать карьеру — настолько там у них большая конкуренция.

— Вы сами думали о завершении карьеры?

— Я думаю, еще одна Олимпиада, и я хотела бы уже закончить. О тренерской карьере или чем-то подобном еще даже не задумывалась.

— Как вы считаете, спортсмен может отвлекаться на рекламные дела?

— Если они не мешают тренировочному процессу и не отвлекают, то почему бы и нет? Это дополнительный заработок. Спортсмен вправе сам принимать предложения, но в согласии с тренером. Если не мешать тренировочному процессу. Самый простой пример — Геннадий Головкин.

— Поступали ли вам такие предложения?

— Нет, ни разу.

Напомним, Галышева в 2019 году выиграла «золото» чемпионата мира, опередив австралийку Джакару Энтони и француженку Пьеррин Лафон. На этапе Кубка мира в японском Тадзавако казахстанка не стала бороться за «бронзу» в малом финале в знак протеста против решения судей. В конце сезона, на этапе Кубка мира на Чимбулаке, Юля получила небольшую травму и на последнюю попытку не вышла.