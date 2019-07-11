Заседание по апелляции Комиссаровой отложено на 12 сентября

Источник: РИА "Новости"

В февраль Невский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск Комиссаровой, обязав клинику доктора Блюма в Испании, где она проходила реабилитацию, выплатить 60 тысяч рублей. 25 марта адвокаты спортсменки подали апелляцию на решение суда. Рассмотрении апелляции было назначено на 11 июля.

«Заседание по делу отложили на 12 сентября по ходатайству адвоката Марии. Основание для переноса — отсутствие Марии в России в связи с предстоящими родами», — сказала Данилина по телефону.

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Комиссарова 15 февраля 2014 года на Олимпиаде в Сочи получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу, после чего перенесла две операции. Спортсменка продолжила восстановление в клинике доктора Блюма в Испании, где лечилась по 2016 год. Комиссарова подала в суд на клинику, потому что занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций ног.

Спортсменка просила взыскать 51 миллион рублей убытков и компенсацию морального ущерба в размере 5 миллионов рублей с московской организации «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий». В клинике ответчика в испанском городе Марбелья она проходила лечение.