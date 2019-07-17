Впервые в истории золото ОИ-2010 выставили на аукцион. Владелец — белорус или швейцарец

Ориентировочная стоимость лота — более $50 тыс. При этом неизвестно, кто выставил медаль. Золотая медаль будет выставлена на аукцион на условиях анонимности.

На ОИ-2010 были разыграны три золотые медали в мужском фристайле. Их завоевали канадец Александр Билодо (могул), белорус Алексей Гришин (лыжная акробатика) и швейцарец Михаэль Шмидт (ски-кросс). Как сообщили в аукционном доме, медаль точно не принадлежит 31-летнему Билодо, принесшему первое золото Канаде на домашней Олимпиаде.