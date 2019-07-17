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18:57 (мск), источник: Sport24

Впервые в истории золото ОИ-2010 выставили на аукцион. Владелец — белорус или швейцарец

Золотая медаль за победу в мужских соревнованиях по лыжному фристайлу на ОИ-2010 в Ванкувере выставлена на продажу на аукционе в США, сообщает CBC.

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Ориентировочная стоимость лота — более $50 тыс. При этом неизвестно, кто выставил медаль. Золотая медаль будет выставлена на аукцион на условиях анонимности.

На ОИ-2010 были разыграны три золотые медали в мужском фристайле. Их завоевали канадец Александр Билодо (могул), белорус Алексей Гришин (лыжная акробатика) и швейцарец Михаэль Шмидт (ски-кросс). Как сообщили в аукционном доме, медаль точно не принадлежит 31-летнему Билодо, принесшему первое золото Канаде на домашней Олимпиаде.

Событие станет историческим, так как это первое золото ОИ-2010, выставленное на открытый аукцион. Сборная России на ОИ-2010 не попала в топ-10 общего медального зачета.

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