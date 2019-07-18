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19:42 (мск), источник: Sport24

Чемпион Ванкувера Гришин продает олимпийские медали. Он хочет спасти жизнь близкому человеку

Это очень крутой поступок.

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На американском онлайн-аукционе RR Auction 15 июня открылась охота на медаль Олимпиады-2010 за победу в мужском фристайле. Возможных владельцев оказалось трое — канадец Александр Билодо (могул), белорус Алексей Гришин (лыжная акробатика) и швейцарец Михаэль Шмидт (ски-кросс).

Но кандидатуру Билодо в аукционном доме сразу отмели. А теперь стало известно, что владелец — первый в истории Белоруссии чемпион зимней Олимпиады Алексей Гришин. Вместе с медалью Ванкувера он продает и бронзу Солт-Лейк-Сити.

Гришин заявил лоты анонимно, но для СМИ это не стало преградой. Площадку RR Auction он выбрал, потому что там активно работают с автографами и медалями. А причина продажи оказалась так и вообще жизненно важной.

Источник: РИА "Новости"

«Да, медали на самом деле выставлены на аукцион. Причина — одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным.

Давайте оставим без комментариев, у кого и за сколько ушли на аукционе медали. Не знаю, во сколько оценят мои медали. Во сколько бы ни оценили — даже если в тысячу долларов, деньги пойдут на операцию человеку.

Тяжело ли расставаться с золотом Олимпийских игр? Нет. Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль — это всего лишь металл, — прокомментировал ситуацию Гришин tut.by.

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Начальная ставка на золото Игр-2010 составила $5 тыс., платформа оценивает лот в $50 тыс., а на данный момент цена возросла до $41 тыс. Бронза Олимпиады-2002 изначально стоила $2,5 тыс., оценили ее в $25 тыс., а сейчас медаль стоит — $17 тыс.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко о поступке Гришина не знал, но когда журналисты ему все рассказали, то решение спортсмена поддержал.

«Я не знал про эту ситуацию. И да, в таком случае поступок Леши заслуживает уважения», — сказал Козеко.

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С 2010 по 2014 год медали находились в Музее современной белорусской государственности в Минске как часть выставки.

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