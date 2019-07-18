Чемпион Ванкувера Гришин продает олимпийские медали. Он хочет спасти жизнь близкому человеку
Это очень крутой поступок.
Это очень крутой поступок.
На американском
Но кандидатуру Билодо в аукционном доме сразу отмели. А теперь стало известно, что владелец — первый в истории Белоруссии чемпион зимней Олимпиады Алексей Гришин. Вместе с медалью Ванкувера он продает и бронзу
Гришин заявил лоты анонимно, но для СМИ это не стало преградой. Площадку RR Auction он выбрал, потому что там активно работают с автографами и медалями. А причина продажи оказалась так и вообще жизненно важной.
«Да, медали на самом деле выставлены на аукцион. Причина — одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным.
Давайте оставим без комментариев, у кого и за сколько ушли на аукционе медали. Не знаю, во сколько оценят мои медали. Во сколько бы ни оценили — даже если в тысячу долларов, деньги пойдут на операцию человеку.
Тяжело ли расставаться с золотом Олимпийских игр? Нет. Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль — это всего лишь металл, — прокомментировал ситуацию Гришин tut.by.
Начальная ставка на золото Игр-2010 составила $5 тыс., платформа оценивает лот в $50 тыс., а на данный момент цена возросла до $41 тыс. Бронза Олимпиады-2002 изначально стоила $2,5 тыс., оценили ее в $25 тыс., а сейчас медаль стоит — $17 тыс.
Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко о поступке Гришина не знал, но когда журналисты ему все рассказали, то решение спортсмена поддержал.
«Я не знал про эту ситуацию. И да, в таком случае поступок Леши заслуживает уважения», — сказал Козеко.
С 2010 по 2014 год медали находились в Музее современной белорусской государственности в Минске как часть выставки.