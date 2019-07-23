Легков принял участие в тренировках с группой Сорина в Токсово

Источник: РИА "Новости"

Группа Сорина с 20 июля проводит сбор на снегу в специально оборудованном лыжном тоннеле в Токсово (Ленинградская область). В состав группы Сорина на предстоящий сезон вошли Илья Порошкин, Владислав Вечканов, Денис Филимонов, Иван Горбунов, Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Христина Мацокина, Анна Грухвина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук, Диана Головань и Нина Дуботолкина.

«Тренируюсь немного с группой Егора Сорина, — рассказал Легков РИА Новости по телефону. — Конечно, помогаю советами, ребята прислушиваются, это самое главное».

Легков — победитель Олимпиады в Сочи на дистанции 50 километров и серебряный призер Игр-2014 в эстафете 4×10 км. В апреле 2018 года спортсмен, не получивший приглашение на Олимпиаду-2018 в Южной Корее, объявил о завершении карьеры.

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